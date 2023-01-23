『アソースメレ ASAUCE MELER リネン 大判ストール 日本製 国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 14時 35分に出品され04月07日 14時 35分に終了予定です。即決価格は9,593円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 柄・デザイン···無地

素材···麻



アソースメレ ASAUCE MELER リネン 大判ストール 日本製 国内正規品



We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



こちらのページをご覧いただきありがとうございます。

入札前に自己紹介欄をご覧下さい。

よろしくお願いいたします。



フリンジ含む 約92X226cm



やや着用感は見られますが、

古着に慣れている方なら問題ない程度です。



状態B-C



＜状態詳細表＞

Ｓ・・新品。

Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。

Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。

Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。

Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。





※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上で入札をお願いします。



3000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アソースメレ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ アソースメレ

ASAUCE

MELER

リネン

大判ストール

日本製

国内正規品