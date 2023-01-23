『本物 プラダ 2WAYショルダーバッグ メンズ レディース 茶色 革 斜め掛け【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 12分に出品され03月15日 21時 12分に終了予定です。即決価格は19,492円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【鑑定済み・本物・正規品・全額返金保証】



すべての商品は、全国の大手質屋・大手リユースショップの相場より大幅にお安くしており、倒産覚悟の限界価格で出品しております。



新品の段ボール箱・エアークッションなどを使いまして、全国送料無料の佐川急便(飛脚宅配便)で発送いたします。



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[商品の状態]



ランク・外側：A



薄擦れ(小)、使用感(中)



※：留め具がなぜかしっかり留まらないときがありますので、修理代として10,000円お値下げいたしました。



ランク・内側：A



薄汚れ(小)、使用感(中)



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[商品のランク・早見表]



N：新品

S：新品同様

SA：極美品

A～AB：全体的には綺麗

BA～B：良品

BC：一般的な中古品

C～D：ダメージが多い中古品

J：ジャンク品



ダメージ：極小・小・中・大



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[商品の詳細]



管理番号：I164



エコリングでの購入日：2024年5月15日



ブランド：PRADA・プラダ



ライン：グレースカーフ・ARGILLA SFUMATO



特徴：トライアングルロゴ・本革・希少カラー・レア



対象性別：メンズ・レディース



種類：2WAYショルダーバッグ



素材：レザー(子牛革)



カラー：グラデーション(茶色系・ブラウン系)



サイズ(平置き)



横幅・底部：35cm

横幅・最長：35cm

縦幅・高さ：29cm

マチ・奥行：14.5cm

ハンドル：31.5cm

ショルダー：86.4cm～95.6cm (5段階調節可能)



重さ：約1,400g



ポケット・外側



ボタンポケット：1



ポケット・内側



オープンポケット：3

ファスナーポケット：2



製造国：イタリア



シリアルナンバー：113



斜め掛け：可能



対応サイズ：B5：○、A4：○



付属品：ギャランティーカード、タグ、取扱説明書



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どのような些細なご質問でも、24時間大歓迎でございます♪

なにとぞよろしくお願いいたします(o^-^o)



古物商許可証：第401270001499号・茨城県公安委員会



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カテゴリ ファッション

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