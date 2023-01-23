『GAOMON PD2200 21.5インチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 38分に出品され03月13日 21時 38分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年ほど使用。

ディスプレイの保護フィルムは購入時のものを剥がしていません。

使用感、汚れ等あり。

動作確認済み。

封入物は画像3枚目をご確認ください。手袋はありません。



ドライバ等は公式からDLできます。



中古品の為、気になる方は購入をお控えください。

その他保証等致しかねます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 傷や汚れあり