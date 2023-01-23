『モンクレール ビームス別注 MAYA【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 45分に出品され03月29日 12時 45分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品閲覧ありがとうございます。



MONCLER（モンクレール） × BEAMS(ビームス) 限定別注モデルMAYAのダウンジャケットです。





数年前にBEAMSにて購入した国内正規品です。





モンクレールジャパンタグあり(写真6枚目)です。





カラー ブラックカモフラ(写真は無加工です。)

サイズ 1(S~M)

身長173cm体重68kgでちょうど良いサイズ感です。



サイズ寸法ですが



着丈 襟元下から約63ｃｍ

肩幅 約46ｃｍ

身幅 約55ｃｍ脇下から採寸

袖丈 約64ｃｍ



ビームス別注モデルなので街中でもほとんど被ることがなかったので人と被りたくない方にオススメと思います。



この冬にいかがでしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール

ビームス別注

MAYA