『COACHショルダー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 00分に出品され03月28日 10時 00分に終了予定です。即決価格は15,356円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACHショルダー

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COACH自慢のグローブ革を使っているのでスレも底にはほとんどなく飴色が高級感もあります。



あくまでも中古気になる方はご遠慮下さい

カラー...ベージュ



柄/種類...レザー

#ショルダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACHショルダー