『Nobleトリプルクロスガウンコートナチュラル サイズ36【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 04時 35分に出品され03月25日 04時 35分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シワになりにくいハリのあるコートなので、

品良く着ていただけます。仕事やセレモニー、又、後ろ姿がなんとも可愛いシルエットなので、キレイめカジュアルの着こなしにもおすすめです。



カラー...ホワイト



着丈...ロング



柄・デザイン...無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Nobleトリプルクロスガウンコートナチュラル

サイズ36