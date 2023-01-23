『着物リメイク ロングジャケット 秋の羽織りものⅡ 紬 未使用反物【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 06時 07分に出品され03月17日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ハンドメイド・手芸>>>ファッション>>>コート・ジャケット
|商品の状態:
|新品、未使用
エクアドルニットジャケット
¥ 7800
suzani刺繍ジャケット
¥ 12025
ロンハーマン ダウン
¥ 10400
着物リメイク 紬 ロングコート ハンドメイド 正絹
¥ 10140
MICHAELA BUERGER Jacket BELE
¥ 76500
カディコットン、ウール ジャケット アウター
¥ 9750
ショップオリジナルコート ウール60％麻40%
¥ 9360
着物リメイク 大島紬 コート 総裏地付き 秋冬物 泥大島 焦げ茶
¥ 10764
22AW JOHN LAWRENCE SULLIVAN 赤 ジャケット
¥ 13000
黄色と黒のチェック柄コート
¥ 5599999
HYSTERIC トマトバード
¥ 11050
スザニジャケット フリーサイズ C
¥ 7293
hand woven vintage chimayo jacket
¥ 17850
美品 テンダーロイン ボーホ ストライプ柄 ウール ジャケット
¥ 12792
美品 レオナール 宝石柄シルクウールロングジャケットロングカーディガン
¥ 7644
ジャケット コート 大きめサイズ 花柄 総柄 昭和レトロ アンティーク 古着
¥ 5599999
着物リメイク 古布リメイク 留め袖 ブルゾン ジャケット スカジャン
¥ 10500
POTECHINOコート
¥ 10270
落札価格8970円
748 入札履歴
終了
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