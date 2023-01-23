『着物リメイク ロングジャケット 秋の羽織りものⅡ 紬 未使用反物【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 06時 07分に出品され03月17日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リメイク作家としては、お勧めのジャケットです！



□サイズ M〜L

着丈:100㌢

身幅:52㌢

袖丈:50㌢

袖口スリット:5㌢



□“秋の羽織りもの”シリーズ２作目です。

京都で仕入れた渋いオレンジの反物で制作しました。



□両サイドににシームポケットを付けた他、裾さばきが良いように身頃脇にスリットを入れました。背中にもタックを入れて楽にご着用できるように致しました。

また、袖口は折り返してご着用できるよう、見返し幅を７㌢と、広めにとってあります。



□絹は夏涼しく冬は温かい素材です。裏地は付けてありませんが、絹の温かさをお楽しみ下さい。



□前開きボタン付きの作品は、使用生地量も多く、ボタンの値がはります。価格はそれらを勘案しています。



□素材は絹です。美しい光沢と作品の形状を保つため、クリーニング店でのお手入れをお勧め致します。



カラー...オレンジ



季節感...春



季節感...秋, 春



#着物リメイク

#紬

#絹

#コートジャケット 商品の情報 カテゴリー: ハンドメイド・手芸>>>ファッション>>>コート・ジャケット 商品の状態: 新品、未使用