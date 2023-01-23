『トゥモローランド ボールジィ ウール ミントグリーン ユナイテッドアローズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 22時 12分に出品され04月01日 22時 12分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トゥモローランド ボールジィ

メルトンコンビ スタンドカラーコート

定価：￥50,600 （税込）



お色はくすみミントグリーン

サイズ36



肩幅...40cm

身幅...48cm

袖丈...60cm

着丈...88



ソフトな風合いのラムウール糸を使用したメルトン素材のコート。

ほど良いハリ感があり、すとんと落ちるボクシーなシルエットを美しく演出してくれます。

襟元と袖口には上質なスーリーアルパカを使用したシャギー素材を配し、上品かつ華やかなポイントに。

オンオフ問わずさまざまなシーンで活躍する〈Ballsey〉らしいエレガントな表情のアイテムです。



素材表地：ウール100％ 別地：アルパカ72％ ウール28％ 裏地：キュプラ



数回着用のみで綺麗な状態ですが中古品にご理解頂きご購入下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ トゥモローランド ボールジィ ウール ミントグリーン ユナイテッドアローズ