『古布パッチワークロングコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 06時 21分に出品され04月08日 06時 21分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 大好きな作家さんにパッチワークで作って頂きました。

値段はお高いものでしたが

これを着ると注目の的で凄く気持ちが良かったです。まだ三回しか着たことありません。宝物にしようと思いましたが次にこれをきて楽しんでくれるかたにおゆずりいたします。ロングのカシミオール織りのお花の刺繍が入っているストールをお付けいたします。 商品の情報 カテゴリー: ハンドメイド・手芸>>>ファッション>>>コート・ジャケット 商品の状態: 未使用に近い