『古布パッチワークロングコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 06時 21分に出品され04月08日 06時 21分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ハンドメイド・手芸>>>ファッション>>>コート・ジャケット
|商品の状態:
|未使用に近い
【未使用/2023/定価8万/タグつき】TOWAVASE トワヴァーズ
¥ 29854
40s メキシカンジャケット ヴィンテージ レア
¥ 14900
BODE 2022Fall ウールジャケット 刺繍
¥ 57200
リメイク アウタージャケット
¥ 11600
大島紬 着物リメイク ロングコート シャツワンピース 舞蝶文様 9マルキ 丸襟
¥ 11050
ウールジャガードのジャケット
¥ 15000
着物リメイク、作務着、ウール大島紬似た柄上質、お洒落、上着ズボン共裏付き着やすい
¥ 7566
SuzuHirose×CLANE MIX COLOR OVER COAT
¥ 11400
着物リメイク コートワンピース
¥ 12480
スザニジャケット フリーサイズ J
¥ 7293
グレースコンチネンタル ウールジャケット
¥ 9360
フェイクファー襟付きストライプジャケット
¥ 9750
MA＊RS ポケットパール付きショートコート ブラック
¥ 8667
ピンク ウール混合 コート
¥ 5599999
LEONARD レオナール カシミア混豪華総柄コート 11AR 美品
¥ 18400
スザニジャケット フリーサイズ A
¥ 7293
ISAAC SELLAM アイザックセラムエクスペリエンス ジャケット
¥ 9749
花柄大島紬×ベージュキルト綿リバーシブルコート★着物リメイク★軽いキルト綿コート
¥ 22581
落札価格15000円
739 入札履歴
終了
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