『パタゴニア ナノストームジャケット h2noプリマロフト M ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 13時 08分に出品され03月31日 13時 08分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア

NANO STORM JACKETになります。



プリマロフト素材が内側となっており、ダウンや

ダスパーカ のようにボリュームが目立たず、

インファーノジャケットより温かいです。

現在は廃盤で、なかなか希少かと思います。



高品質の化繊のインサレーションとストームレベルのプロテクションを備えたナノ・ストームが想像を絶する最悪のコンディションに対応します。



防水性／透湿性バリヤーを施した2.5層構造のリップストップ・ナイロン製シェルにプリマロフト・ワンのインサレーションを組み合わせ、びしょ濡れの極寒でさえ体を温かく保ちます。



調節可能なフードはヘルメットの着用に対応し、つばの部分にフォームが入っているので暴風雪でも視界を確保。



共布のテープ留めを備えた袖口と、２つの調節ポイントを備えたドローコード付きの裾が冷気の侵入を遮断し温かさを閉じ込めます。



ジッパー式ハンドウォーマーポケットが２つ、左にジッパー式チェストポケットが１つ、内側にジッパー式ポケットとドロップイン型ポケットが１つずつ付いています。



サイズM

黒



肩幅ラグラン

身幅56

着丈72



※ あくまで素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。

※ 古着、ヴィンテージ品の為、使用感ございますので、画像をご確認いただき古着にご理解頂けない方、神経質な方のご購入はお控えください。



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Supreme シュプリーム ディズニー Disney クリーク creek GOODENOGH グッドイナフ fragment Nigo ニゴー 藤原ヒロシ スケシン 裏原 オールドステューシー old stussy 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア

ナノストームジャケット



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M

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