『M.I.D.A ダウンジャケット ベージュ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 18時 48分に出品され04月17日 18時 48分に終了予定です。即決価格は20,955円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品・ブランド紹介

・M.I.D.A ミダ

ダウンジャケット（ベージュ）

48サイズ（＝M)

参考価格：65,000円（税別）

M.I.D.Aはイタリア・フィレンツェ発祥のメンズアウターブランドです。ミリタリーウェアやワークウェアをベースにした機能的なウェアです。

●在庫サイズ・色

本商品は48サイズ（M)になりますが、その他のサイズもご用意しています。ご希望があればコメントください。

46サイズ＝Sサイズ

48サイズ＝Mサイズ

50サイズ＝Lサイズ

サイズは目安になります。



〇商品の状態について

在庫に困っていた知人から譲っていただいたものを出品しています。

商品自体は未使用新品です！

保管方法は、カバーをかけて倉庫管理を行っています。

※本商品はインポートブランド製品ですので、製品素材独特の傷や汚れ、ハンドメイドによる製法のばらつきがあります。



≪注意≫

以下の点をご理解いただいたうえでご購入ください。

・私はお取引を基本パソコンでしか行いませんので、お取引に時間がかかると思います。

・出荷前に検品等を行いますので、商品状態が明らかに不良と判断した場合は、お取引を中止させていただく場合がございます。

・即購入でも大丈夫ですが、サイズ指定が必要の場合は、必ずその旨をコメントしてください（何も指定がない場合は、商品の基本情報の記載サイズとなります）。

・素人管理・検品・梱包になります。

・出荷に関しては、基本メルカリ便を使用いたします。

・商品の返品・交換等は受け付けておりません。



そのほか気になることがありましたら、気軽にコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M.I.D.A ダウンジャケット ベージュ