『nanamica WINDSTOPPER Chino Crew Jacket【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 08時 22分に出品され03月17日 08時 22分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WINDSTOPPER Chino Crew Jacket

nanamica

¥49,500



10月にナナミカ店舗で購入しました。3回着用し洗濯してクローゼットにて保管してました。

●レシートあります。

着丈 67.5cm

身幅 59.5cm

裄丈 82.5cm

NUMBER

SUAF365

COLOR

H(Gray)

SIZE

XS,

FABRIC

Cotton Polyester CCY (65% Cotton, 35% Polyester)

COUNTRY

China

・シングルラグランスリーブのクルージャケット。

・カバーリングコアヤーンを使用したオリジナルのチノ素材。

・裏地には高い防風性を備えたWINDSTOPPER®を使用。

・衿には防風用のスロートタブ付き。

・ 袖底には腕の可動域を広げるマチ付き。

・2つのファスナー付き内ポケット。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nanamica

WINDSTOPPER

Chino

Crew

Jacket