『『専用』美品です！カナダグース マッケンジー Mサイズ ファーあります！【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 18時 23分に出品され04月28日 18時 23分に終了予定です。即決価格は20,670円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



国内正規品となります。

タグに輸入元、ポーラベアのホログラム、

QRコードもあります。



カラー···ブラック

着丈··ロング



購入後、数回着ました。

ファーも付属しておりますが1度も装着して外出しておりません。



汚れ、廃れなしの美品ですが、あくまでも中古品ということをご理解お願いいたします。



お値段できるだけ頑張りますので、お気軽にコメントください！



よろしくお願いします！



モデル···MACKENZIE PARKA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 『専用』美品です！カナダグース マッケンジー Mサイズ ファーあります！