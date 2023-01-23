『412 デュベティカ ロングダウンコート Cirene ブラウン 38 S~M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 40分に出品され03月28日 23時 40分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 送料無料/即購入OK/匿名配送/纏め買い可能です。



フードのファーはスナップボタンで取り外し可能です。(フード自体は取り外し不可)

内側の着脱可能なポケットはありません(写真8枚目)

ファスナー部分に少しヤケがありますが、内側になるので問題なく着用できるかと思います(*^^*)

多少の使用感がありますが全体的に綺麗な方かと思います。



商品は全て正規品鑑定済商品です。

万が一商品に不備があった際は返品・返金に応じます。

※受取評価前に限ります。受取評価後は対応できませんのでご注意ください。



こちらから値引き/タイムセールをしない限り価格交渉/お値下げ不可です。

※纏め買いであれば多少のお値引きは可能です(*^^*)



◇購入場所：古物市場(要許可)



◇サイズ感 ：

サイズ表記：38

肩幅約38㎝

ウエスト幅約40㎝

袖丈約57㎝

身丈約75㎝

※若干の差異がある可能性があります。予めご了承ください。



◇商品詳細：

DUVETICA デュベティカ ロングダウンコート Cirene シレーネ ブラウン kキルティング Aライン カーキ系 ミリタリー フォーマル ビジネス カジュアル アウター レディース 冬 春 秋 ダウンジャケット デュベチカ セミロング S~Mサイズ フィンラクーン タヌキ ナイロン ウール アクリル 正規品 ダブルジップ



◇付属品：本体のみ(写真記載の商品のみ)



◇商品状態詳細

総合評価： B+ランク(主観です)

表面：傷・スレ ・よれ 小

裏面：傷・スレ ・よれ 小

内側：傷・スレ ・よれ 小



●その他注意事項：

※着画・取り置きNG。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。神経質な方は購入をご遠慮下さい。



※簡易クリーニングを行っていますが、保存臭がある場合もございます。ご了承ください。



※不明点がありましたらお気軽にコメントください。



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※全て小さくして圧縮後の発送です。ご理解ください。





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◇珍しい商品や、Vintage商品を出品予定です。もし良ければご確認下さい。

#bukapei商品

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カラー...ブラウン

素材(表地)...ナイロン

素材(詰め物)...ダウン、フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 412



デュベティカ

ロングダウンコート

Cirene

ブラウン

38

S~M