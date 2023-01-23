『ミスターハリウッド エヌハリウッド トレンチコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 13時 54分に出品され05月02日 13時 54分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 -商品説明-



ミスターハリウッド トレンチコート



デザインもシンプルかつ色もとても綺麗なコートになっており、内側ポケットも両サイドについていますので、とても親切な作りです(写真に載せてあります)



サイズは「36」になります。

肩幅の長さは外見のウールの端-端で測って54cmになります。





一箇所気になるシミがございます。※写真を載せていますので、ご確認をお願い致します。



この箇所以外は特に気になる点は見つからない。状態は良い美品です。

クリーニング済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ミスターハリウッド エヌハリウッド トレンチコート