『[ザノースフェイス] 2023 NEW ダウン バルトロライトジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 09分に出品され04月24日 09時 09分に終了予定です。即決価格は29,478円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [商品名]

THE NORTH FACE ノースフェイス BALTRO LIGHT JK ダウンジャケット バルトロライトジャケット 2023モデル

カラー ブラック

サイズ L

胸囲 92～100

身長 170～180

国内正規品



新品未使用品未着用の出品となります。



[発送について]

ダンボールに入れて発送します。

送料無料





カラー...ブラック

サイズ...L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [ザノースフェイス]

2023

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バルトロライトジャケット