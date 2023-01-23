『カナダグース チリワック S【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 07分に出品され03月13日 02時 07分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

フード···フードあり（取外し可）



カナダグース、チリワックのSサイズです

カラーはブラックになります



メルカリで購入しましたが

サイズが合わず出品いたします（ ; ; ）



届いてサイズ確認のため着ましたが

着用して外出等はしていません



カナダグース特有の白スレはありますが

目立った傷などはありません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース チリワック S