『カナダグース チリワック S【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 07分に出品され03月13日 02時 07分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|カナダグース
|カラー:
|ブラック系
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落札価格21000円
959 入札履歴
終了
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