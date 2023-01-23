『希少 ヴィンテージ Burberry ダウンコート オールドバーバリー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 03時 23分に出品され03月26日 03時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ SA



着丈77

身幅61

肩幅52

袖丈53





雰囲気が良くオススメです。

大きめなので、M、Lの中間あたりのサイズ感だと思います。

袖にほつれが少しあり。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少 ヴィンテージ Burberry



ダウンコート オールドバーバリー