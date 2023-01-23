『エルメス HERMES カシミヤマフラー カシミア カザック 鍵 キー キャメル【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 00時 33分に出品され03月06日 00時 33分に終了予定です。即決価格は32,385円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆2024年、エルメス直営店にて購入の本物です。



◆手袋をしての開封で素手では一切触れておりません。



◆購入時より品番記載の紙タグはございません。



◆品名 カシミヤマフラー

《カザック・キーコレクション》



◆色 キャメル／白

※画像にてご確認ください

※画像加工はしておりません。

※画像1〜4枚目はエルメス公式ホームページより



◆状態 新品



◆サイズ 30x160cm※エルメス公式



◆素材 カシミヤ100%



◆品番 H259142S 03



◆定価 79,200円



10hn



素材···カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス HERMES

カシミヤマフラー カシミア カザック 鍵 キー キャメル