『STUDIO NICHOLSON VOLUME GABARDINE COAT【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 10時 48分に出品され04月26日 10時 48分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STUDIO NICHOLSON VENTILE VOLUME GABARDINE COAT

ベンタイルを使用したシンプルなステンカラーコートです

カラー：ネイビー

サイズ：S

18aw

定価：151,200

2回着用しました。中古ですのでご理解ある方のみお願い致します



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柿乃葉 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: スタジオニコルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STUDIO

NICHOLSON

VOLUME

GABARDINE

COAT