『KENZO ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 54分に出品され03月24日 07時 54分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



新品、未使用品です。

とても軽いので着やすく、持ち運びにも便利です。

お色はショッキングピンクに近い赤です。



何かご質問があればお答えします。

よろしくお願い致します。





季節感···春、秋、冬

着丈···ショート

ジップ・ボタン···ジップアップ

カラー···レッド

フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ケンゾー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ KENZO

ダウンジャケット