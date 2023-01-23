『ブラック圧縮ウールダッフルコート ウール75%【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 16時 40分に出品され04月09日 16時 40分に終了予定です。即決価格は13,185円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このダッフルコートは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。黒色のウール素材は、どんなスタイルにも合わせやすく、季節を問わず着用できます。



【機能性と快適性】

フード付きで、寒い日でも暖かさを保ちます。前面には2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。ボタンとダッフル留め具がアクセントとなり、スタイルに個性を加えます。



【高品質な素材】

ウール素材は、耐久性があり、長持ちします。細部にまでこだわった作りが感じられます。



- 色: 黒

- 素材: ウール

- ブランド

- デザイン: ダッフルコート

- フード: あり

- ポケット: 前面に2つ

- ボタン: あり





ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



丈...ロング





◆着丈 81.5cm◇



◇身幅 60cm◆



◆肩幅 44cm◇



◇袖丈 71cm◆





内側に、フード部分も入れて全面にネットのような素材が施されていて大変温かいです。



見た目と違って軽い着心地です。





メンズではありますが、女性が着られても良いかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ブラック圧縮ウールダッフルコート



ウール75%