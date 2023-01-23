『スワロフスキー時計【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 01時 35分に出品され03月15日 01時 35分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ムーブメント...クォーツ・電池式

バンド...ステンレスバンド

文字盤形...ラウンド・丸形

カラー…ピンクゴールド

数年前に購入、数回使用してます。

カラーがピンクなので優しい印象です。電池交換済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ スワロフスキー時計