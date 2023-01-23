『【美品】カーハート トラディショナルジャケット ショート丈 企業ロゴ 裏地ボア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 21時 12分に出品され03月15日 21時 12分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋keiカーハート



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●3000円以上→100円引き

●5000円以上→200円引き

●7000円以上→300円引き

●10000円以上→500円引き

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【サイズ】

●サイズ表記 XL



【カラー】

●CML キャメル

ベージュ ブラウン



【採寸】

・肩幅56cm

・身幅67cm

・着丈70cm

・袖丈62cm

（素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください）



【状態】

●ユーズドアイテムゆえ、細かな擦れなどはございますが、使用感の少ない美品となります。

状態は写真にてご確認くださいませ。



※古着、ビンテージ品となりますので多少の汚れやダメージをご理解頂ける方のみお願い致します。



【商品】

●CARHARTT（カーハート）ダック トラディショナルジャケットになります。



●襟はブラックのコーデュロイ切替デザイン。

ハンドウォームポケット上部にCマークロゴが入ります。



●着丈の長いトラディショナルコートはよく見かけますが、ショート丈のジャケットはあまり出回っておらず希少です。



●デトロイトジャケットとよく似ていますが、袖口はリブ仕様、裏地にボアライナーを採用しており防風・防寒性に優れた機能的なデザインです。



●ショート丈のトラディショナルジャケットは球数も少なくこれからますます希少価値が高まってきますのでこの機会に是非♪



【その他】

●あくまでも中古品となりますので、商品の状態は必ずご購入前に写真でご確認いただき、納得のうえご購入下さい。



●神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。



●トラブル防止のため、購入前には必ずプロフィールをご確認下さい！



●その他にもおすすめアイテムたくさんございますので、宜しければご覧下さい^ ^



サンタフェ シベリアン パーカー デトロイト チョアコート ダック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】カーハート

トラディショナルジャケット

ショート丈

企業ロゴ

裏地ボア