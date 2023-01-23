『新品未使用 バーバリーズ ロングコート ノバチェック ホースロゴ キャメル M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 38分に出品され03月20日 23時 38分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ひろのアパレルルーム



リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。



○アイテム

Buberrys BURBERRY バーバリーズ バーバリー ロングコート ステンカラーコート スタンドカラー 襟付き ホースロゴ ノバチェック ノヴァチェック キャメル



○サイズ

Mサイズ（相当）

肩幅約38cm

身幅約43cm

袖丈約59cm

総丈約93cm

ウエスト約43cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

新品未使用品ですが、保管してる時に僅かに生地が薄くなってしまった箇所が（後ろ裾あたり）ありますが着用はしていないのでまだまだ気持ちよくお使いいただける状態です。ボタンはホースロゴが付いています



○カラー

キャメル



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



120600021678 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 バーバリーズ ロングコート ノバチェック ホースロゴ キャメル M