『Drawer ケープコート ポンチョ グレンチェック リバーシブル ドゥロワー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 20時 28分に出品され04月10日 20時 28分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2022AWドゥロワー ケープコート サイズ38



発売するもサイズ36は予約で完売、38も即日完売した幻のお品です。



まだ寒さがそこまでではない初冬や春先にはポンチョ単体で、真冬にはケープを重ねて、そのときの気温や気分で様々なパターンで着用できます。またケープは重ねる他にストールの様に巻くアレンジをすることでよりカジュアルになり、暖かい上に顔周りを華やかに演出できるのでおすすめです◎



鎖骨部分と背中合わせて３箇所に、ポンチョとケープを止めているボタンのようなものがありますが、このボタンもDRAWERのロゴが入り細部にもこだわりが感じられます。



ドゥロワーらしい柔らかく手触りの良い上質な生地。

コーディネートの主役となる１着です。

室内での試着のみの極美品です。



定価187,000円

ドゥロワー のガーメントつき



※他サイトにも出品中のため、急な削除ご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ドゥロワー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Drawer

ケープコート ポンチョ グレンチェック リバーシブル ドゥロワー