『カドー加湿器【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 20分に出品され03月04日 13時 20分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年ワンシーズンのみ10回以内使用済みです。神経質なかたはご遠慮ください。全て、購入時の箱に入れて発送致します。説明書、未使用の除菌、消臭剤付き！車でも使用できますので、乾燥する季節にいかがでしょうか？充電はUSBコードでつなげるので付属しませんのでご了解ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし カラー: オレンジ系/ブラック系/イエロー系