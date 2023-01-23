『モンクレール ダウン レディース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 12時 55分に出品され03月13日 12時 55分に終了予定です。即決価格は77,000円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このダウンジャケットは、シンプルで洗練された黒のデザインが特徴です。どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【機能性】

フード付きで、寒い季節にも安心。ジッパー付きポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。ロング丈のデザインは、体をしっかりと温めてくれます。



【快適な着心地】

ダウン素材を使用しており、軽量でありながら保温性に優れています。高めの襟が首元を暖かく保ち、快適な着心地を提供します。



- 色: 黒

-サイズ:00

- 素材: ダウンジャケット

- デザイン: フード付き

- スタイル: ロング丈

- バックデザイン: 高めの襟

- 装飾: ジッパー付きポケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

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ジャケット・アウター タグ モンクレール ダウン レディース