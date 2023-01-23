『ウヴラージュクラス ショールカラー ウールリバー コート 日本製ファブリック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 09時 32分に出品され04月03日 09時 32分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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お値下げ可能ですか？の定型文、いくらまで可能ですか？にはお答えしません。

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◆ブランド ウヴラージュクラス



◆アイテム コート ロングコート コーディガン ガウン



◆素材 毛82%,ナイロン18%



◆お色 淡いベージュ系





ウール80%以上の日本製の良質な生地。



淡く優しいベージュ系が品のある雰囲気です。



リバー仕立てで厚みは控えめなので着膨れせず、ロング丈でありながら軽いコートです。



ライトダウンなどで調整しながら春先くらいまで。



サッとカーディガンのようにラフに羽織っても、ベルト紐を結んで頂いても、どちらのスタイルもお洒落にきまります。



目立ったダメージ、毛玉、シミなどは特には見受けられない比較的綺麗なコンディションかと思います。



定価は約4万円弱程。





◆サイズ 02

着丈約 112cm

肩幅約 56cm

身幅約 62cm←計測しにくい為目安としてお考え下さい

袖丈約 44cm

スリット約 33cm

両サイドポケットあり

ベルトループあり



※撮影小物は含まれません。



※万が一見落としがあった場合、ご容赦いただける方のみご購入ください。



◆注意点◆

（以下をご了承くださる方のみご購入ください。）



・管理には十分注意を払い、空調のある専用の部屋で管理しておりますが、あくまで人手に渡った物、中古品になります。

使用感、着用などのイメージ違いやサイズが合わないなどの理由でのご返品、交換、クレームはお控えください。



・多少の採寸誤差を気にされる方はご購入をお控えください。



・写真や説明文をよくご覧頂きご納得の上でのご購入をお待ちしております。

細かな点が気になる方はご購入はご遠慮ください。



コンパクトに畳み発送となりますのでご了承下さい。



R3725 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウヴラージュクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ウヴラージュクラス ショールカラー ウールリバー コート 日本製ファブリック