『5 407xN7パ ミレー ミクスト 25+5 BLACK/NOIRバックパック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 19時 53分に出品され03月07日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✽・:..。o￠o。..:・✽・:..。o￠o。..:・✽・

即購入可能！

土日祝日の対応、発送はお休みしています。

金曜日に購入された場合、郵便局の受付の都合上、時間帯によっては月曜日の発送になります。

専用ページ、取り置き、匿名配送は対応しておりません。

✽・:..。o￠o。..:・✽・:..。o￠o。..:・✽・



【商品情報】

・ブランド名

MILLET ミレー



・品名

ミクスト 25+5 バックパック



・素材

表/ナイロン100％ 裏/ポリエステル100％



・カラー

BLACK/NOIR



・サイズ

バックレングス（背面長）U=46㎝

キャパシティ25+5L





【商品詳細】

機能/特徴/性能

・調整可能で着脱可能なスターナムストラップ

・取り外し可能なベルトストラップ

・人間工学に基づいたウェストストラップ

・2つのサイドコンプレッションストラップ

・ロードアジャスターストラップ

・ショルダーストラップには

ボトルホルダーとスマートフォンポケット

・ポールホルダー

・サイドスキーホルダー

・ロープホルダー

・fppTM アイスアックスホルダー

・バックル式ロールトップのメイン収納

・5リットル拡張可能な容量

・フロントメッシュポケット×1

・ジップ付きフロントポケット×1

・内側にジップ付きメッシュポケット×1

・ハイドレーションシステム対応

・キーリング



【商品状態】

使用感少なく比較的綺麗です。

出品の際にチェックしておりますが、

見落としがある場合がございます。

中古にご理解の上ご購入下さい。



MILLET

ミレー

ミクスト

25+5

バックパック

リュックサック

BLACK

NOIR

-----------------------------

出品日2024年5月20日

5/4b*

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ミレー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 5

407xN7パ

ミレー

ミクスト

25+5

BLACK/NOIRバックパック