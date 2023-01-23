『ウィンドストッパーゼファーシェルカーディガン GORE-TEX【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 04時 14分に出品され03月27日 04時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2シーズン中数回着用しました。

タグのプリントが剥がれてしまいましたが、そこまで着用回数も少なく、洋服で擦れてしまったようです。

全体的には美品かと思いますが、あくまで中古ということをご理解くださいませ。



定価は33000円でした。

カラー ブラック

サイズ XL



着丈67

身幅61

肩幅47

袖丈69



以下ディティール詳細

防風性、透湿性、はっ水性を備えた生地と高機能ダウンを合わせた、テクニカルなダウンカーディガン。表地にGORE-TEX WINDSTOPPERを使用することで、寒気をシャットアウトしながら衣服内のムレは排出します。中わたは、遠赤外線効果で自然な暖かさをもたらす光電子リサイクルダウンを封入。汚れやほこりを除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。左の腰ポケット内部には、付属のスタッフサックや小物の収納に役立つコインポケットも。アウターとしてもインナーダウンとしても活躍する1着です。

Fabric

＜表地＞GORE-TEX WINDSTOPPER Insulated Shell（2層）（表側：ナイロン100％、裏側：ePTFE）＜裏地＞Nylon Ripstop（ナイロン100％）［AG、WT］GreenRecycled CLEANDOWN 光電子（ダウン72％、レーヨン20％、フェザー8％）

＜中わた＞

［CE］CLEANDOWN 光電子（ダウン72％、レーヨン20％、フェザー8％）

［FR、UN、K］生産時期により中わた素材が異なります。（ご購入の際に素材をご指定いただくことは出来かねます）

CLEANDOWN 光電子（ダウン72％、レーヨン20％、フェザー8％）

2024年8月以前 生産分：GreenRecycled CLEANDOWN 光電子（ダウン72％、レーヨン 20％、フェザー 8％）［AG、WT］GreenRecycled CLEANDOWN 光電子（ダウン72％、レーヨン20％、フェザー8％）



#パタゴニア

#モンベル

#マムート

#アークテリクス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ウィンドストッパーゼファーシェルカーディガン

GORE-TEX