『新品タグ付き IENA イエナ カシミヤ ニットガウンコート ホワイト フリー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 08時 23分に出品され03月12日 08時 23分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #MerryTレディースファッション一覧はコチラ

#MerryT★未使用タグ付き★定価50％以上OFFはコチラ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

IENAのニットガウンコートになります(^^)

ビジネスシーン、カジュアルシーンなど幅広いシーンで活躍できるアイテムとなっております♪

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

※下の方に、フリーサイズをまとめたハッシュタグがこざいます♪気に入ってくださる物があれば嬉しいです♪



【状態】 新品タグ付きの美品となります(^^)♪

念の為、完璧をお求めの方のご購入はお控えくださいませ(^^)



【ブランド】 IENA イエナ



【定価】 25,300円



【梱包】

ダメージを減らすために、圧縮袋など使用せずコンパクト梱包にて発送いたします。



【色】 シロ 白 ホワイト



【サイズ】 フリーサイズ FREE F （ サイズ相当）

平置きサイズ

身幅 ：69.5㎝

袖丈： 44㎝ ドロップショルダーです

肩幅： 65.5㎝

着丈： 96㎝

袖の長さが気になる方は3枚目が参考になります

※素人採寸となります



【素材】

カシミヤ ウール ナイロン



【アイテム】

レディース アウター ニット ガウンコート

コート ガウン カシミア カシミヤ混

brand new coat cashmere



#MerryTフリーサイズ一覧はコチラ





●○●○注意事項●○●○

■梱包: コンパクト梱包にて、発送いたします。



■全ての商品を【匿名配送】としております。



■ご購入者様に後悔してほしくないので、商品状態など正直にお伝えしておりますが、あくまでも中古商品となりますので、神経質な方はご購入をお控え下さいますよう、お願い申し上げます♪



■他サイトさまに出品してる物もあり、事前のお知らせなく出品終了となる場合がございます。



■即購入歓迎です♪購入者さまが最優先となります(^^)



■発送後の自己都合でのキャンセルは対応しかねますので、ご注意くださいませ。



■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付き IENA イエナ カシミヤ

ニットガウンコート ホワイト フリー