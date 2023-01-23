『Patagonia Womens Silent Down Jacket M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 45分に出品され03月16日 10時 45分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品特徴】

このPatagoniaのウィメンズサイレントダウンジャケットは、環境に配慮したリサイクルダウンとポリエステルを使用しており、暖かさと快適さを提供します。



【デザイン】

ウールブルーの美しい色合いが特徴で、どんなスタイルにも合わせやすいデザインです。レギュラーフィットで、動きやすさを重視した作りになっています。



【用途】

寒い季節に最適なダウンジャケットで、アウトドア活動や日常使いにも適しています。



- ブランド: patagonia

- 商品名: Womens Silent Down Jacket

- 色: Woolly Blue

- サイズ: M

- フィット: Regular Fit

- 素材: Recycled Down, Recycled Polyester



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Patagonia

Womens

Silent

Down

Jacket

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