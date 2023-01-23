『⭐️希少⭐️ 新品未使用 FENDI ロング ストール スカーフ ブラウン 総柄【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 09時 42分に出品され03月07日 09時 42分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 41×154

MADE IN ITALY



今ではあまり見かけないデザインかと思います(^^)

落ち着いた色合いのため、男性も使用できると思います⭐️



カラー...ブラウン

★注意事項

・素人採寸ですので多少の誤差があります。

・商品写真は光の加減で実物と多少異なる事がございます。

・神経質な方の入札はご遠慮下さい。

・確認はしておりますが、汚れなどの見落としがあるかもしれません。

・紛失、破損など運送中の事故につきましては責任を負いかねます。

・自宅保管です。

・簡易包装です。

・専用や交渉中でも、先に購入してくださる方を優先しております。



★以上をご理解の上、入札お待ちしております。



No.23 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

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