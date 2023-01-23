『rady ポケットビジューファーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 45分に出品され03月29日 12時 45分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



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Radyポケットビジューファーコートです。

美品です。





●その他、注意事項：

こちら、自宅保管の商品です。素人保管なので、繊細な方はご遠慮ください。



#rady#レディ#武藤静香#コート#ダウン#ファーコート#冬#冬服#かわいい#オシャレ#綺麗#ビジュー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: レディー カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ rady

ポケットビジューファーコート