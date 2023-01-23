『極美品 Pyrenex ピレネックス ダウンジャケット極暖 軽量 ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 17時 02分に出品され03月11日 17時 02分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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● アイテム ●





Pyrenex

ピレネックス



ピレネックス



SPOUTNIC

ダウンジャケット













● 管理番号 ●









【H-42】









●品番 ●









【A-23-10-51】









●色●









紺色

ネイビー











● 表記サイズ ●





Mサイズ

サイズ38







● サイズ実寸 (単位:cm) ●





身幅 50

着丈60

肩幅40

袖丈58

＊誤差がある場合がございます。

予めご了承ください。



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品









●状態●





特にそれ以外目立つ汚れなどございません。









● 購入後、2日以内に発送させて頂きます。







● プロフをお読みいただいたうえででご購入をお願いします。





● お願い ●



出来る限り現物と変わらないように撮影していますが光の加減によって多少色味が変わる場合がございますがご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 極美品

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ピレネックス

ダウンジャケット極暖

軽量

ネイビー