『⭐︎超希少 入手困難 ポロラルフローレン 現行 ピーコート イタリア製 メルトン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 18分に出品され03月21日 19時 18分に終了予定です。即決価格は12,708円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Polo Ralph Lauren wool double melton p coat jacket charcoal black brown made in Italy Italia M archive





【ディテール】

・ポロラルフローレン アーカイブ

・ウール 毛

・ダブル

・Pコート ピーコート メルトンコート

・ジャケット

・チャコール ブラック 黒 ブラウン

・イタリア製 イタリー





ラルフローレンのイタリア製Pコートです。



定価は約10万円でした。



Pコートはラルフの中でも名作ですが、イタリア製は希少で、高品質です。



チャコールとブラウンとブラックを混ぜたようななんとも言えない絶妙な色味です。





市場にはほとんど出回っていないものなので、早い者勝ちです！！





袖がやや使用感ございます。写真をあらかじめご確認くださいませ。

目立つキズや汚れなどは見受けられません。



あくまで、素人検品・素人保管ですので、その点ご理解いただける方にお譲りできれば幸いです(o^^o)





採寸詳細は下記をご覧くださいませ。





表記サイズ:M

肩幅:約46

身幅:約56

着丈:約78

袖丈:約63

※平置き

素人採寸ですので、多少の前後はご容赦ください(＞人＜;)





即購入可能ですが、他にも出品しておりますので、まとめて買われる際はコメントください！専用ページをお作りし、セット値引きいたします！



We offer immediate purchase approval.

Our store deals exclusively in authentic products,

so please feel confident in making your purchase. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐︎超希少 入手困難 ポロラルフローレン 現行 ピーコート イタリア製 メルトン