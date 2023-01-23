『サントリー シングルモルトウイスキー《山崎》２本【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 19時 43分に出品され04月18日 19時 43分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚪︎山崎２本 28000円

⚪︎サントリーシングルモルトウイスキー

《山崎》２本



1923年に着工した日本最古のモルト蒸溜所、山崎蒸溜所。その地でウイスキーづくりをはじめてから60余年を経た1984年、山崎蒸溜所のモルト原酒のみでつくられたシングルモルトウイスキー「山崎」が誕生しました。

日本の四季の中で熟成させた多彩な原酒。その原酒をブレンドすることによって生まれる、力強くも繊細な味わいと、重厚かつ甘やかな香りが特長です。



内容量 700ml

原材料 モルト

アルコール度数 43％



お酒専用箱ではなく、リサイクルの段ボールでの発送になります。



よくご理解の上、ご購入よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用