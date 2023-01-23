『美品 MONCLER MANTELLA ストール付きダウンジャケット ポンチョ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 55分に出品され03月04日 00時 55分に終了予定です。即決価格は22,932円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

MONCLER モンクレール



【商品説明】

ダウンジャケット ポンチョ



コメ兵にて購入 数回着用



【サイズ】表記 -

・着丈 約 81-101cm

・肩幅 約 46cm

・身幅 約 59cm

・袖丈 約 61cm

・袖幅 約 13cm



【カラー】

ブラック



【商品の状態】

こちらの商品はランク B



【SS】タグ付き、新品未使用品

【S】タグは、ついてないが新品のお品物。

【A】新品同様に近いもの。状態がよい。

【B】多少の使用感はあるが、状態の良い美USED 。

【C】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 。

【D】使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。

【E】使用感とダメージが大幅にあるもの。

【R】デッドストック or 激レア。





▪️注意事項

完璧、美品を求める方はトラブル防止のため、ご購入をご遠慮下さいませ。

メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。

素人検品出品のため当方の記載確認ミスがあっても返送の往復送料は購入者負担とさせて頂きます。

古着をご理解頂ける方のみお願い致します。

サイズ、イメージ違いなどの返品はご遠慮下さい。ご理解同意出来る方のみお願い致します。

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ア14



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

MONCLER

MANTELLA

ストール付きダウンジャケット

ポンチョ