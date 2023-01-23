『新品 グローブ インナーグローブ ebs 手袋 ゴアテックス スノーボード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 18時 00分に出品され03月17日 18時 00分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品】

ebsのスノーインナーグローブです。

あたたかさを求めるならこのグローブで決まり。

防水、透湿素材を使用したあたたかミトングローブ



ブランド：ebs（エビス）

商品名：THE MITT

カラー：BK/LILAC

サイズ：XS

年式：2024-25





• 手の甲は防水透湿3LAYER、指先は本革。

• 手の平は本革+操作性と耐久性に優れた素材。

• 中綿には「primaloft」を使用、抜群の保温力。

• グローブインサートは最高の防水性、透湿性を持つ「GORE-TEX」。

• グローブリーシュ標準装備。



※発送の際は空気を抜き薄くして、ゆうパケットポストにて発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用