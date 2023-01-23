『PORTER✖︎エリックステファンスキー☆2ウェイトートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 00時 03分に出品され05月03日 00時 03分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーター✖︎エリックステファンスキー

コラボ

2ウェイトートバッグ

定価39600円

完売品



商品詳細は写真に載せてあります

42✖️40✖️12cm

昨年都内ポーターで購入しました

1〜2回短時間使用したのみ

ほとんど使用感なく大変綺麗ですが自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください



軽く折り畳んでお包みしますので、ご了承ください





#ポーター

#PORTER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PORTER✖︎エリックステファンスキー☆2ウェイトートバッグ