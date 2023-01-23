『タミフル様専用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 15時 07分に出品され04月24日 15時 07分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUION 液タブ Kamvas Pro16 液晶ペンタブレット Chromebook対応 充電不要ペン 8192レベル筆圧感度 傾き検知機能搭載 フルラミネーション アンチグレアガラス搭載 フルHD 左利き お絵かきタブレット イラスト制作 漫画制作 オンライン授業 15.6型



イラストを描くためではなく写真等のレタッチに使用していました。

ペンタブとしての使用期間は3ヶ月程度で、その後はサブモニターとして使用していましたがあらたにモニターを購入したため出品します。



ペンタブ本体の使用感は薄く、割と綺麗な状態かと思います。



出品にあたり通電確認しましたが問題ありませんでした。

※あくまでも中古品&素人検品のためご承知のうえご購入ください。



予備のペン先などの消耗品は紛失のためありませんが、その他輸送用の外箱まで揃っています。

※手袋は衛生的な観点から廃棄したため付属していません。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: やや傷や汚れあり