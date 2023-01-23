『マウジー moussy ma-1 トレンチ ドッキング ロングコート 新品【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 12時 02分に出品され03月05日 12時 02分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マウジーのドッキングロングコートです。



袖がma-1、身頃がトレンチになってるめちゃくちゃオシャレなロングコートです。



定価3万円ほど



購入し、1度着用したかどうかです。

美品ではあります。



とてもおしゃれで気に入っていますが、車移動が多くなかなか出番がありませんので気に入ってくださる方に。



送料込みのお値段となります、ご理解よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マウジー

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