『mont-bell モンベル クライムプロ M 男女兼用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 08時 06分に出品され03月18日 08時 06分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



数年前に購入し、何度か使用しました。

目立つ汚れなくまだまだ着用できます。



[公式サイトより引用]

アウターに必要な防風性・はっ水性に加え、抜群のストレッチ性を備えたパーカです。裏面には速乾性に優れた素材を使用し、起毛加工を施すことで優れた保温性を実現。擦れやすい肩と腕には、耐久性に優れた生地で補強を施し、冬季のアルパインクライミングなどでも高いパフォーマンスを発揮します。



mont-bell モンベル



カラー···レッド

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell

モンベル

クライムプロ M

男女兼用