『ユニクロ＋J ジルサンダー ロングダウンコート L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 35分に出品され03月04日 17時 35分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 •UNIQLO＋J

ユニクロ ジルサンダー



•サイズL（ 相当）

肩幅 47.5cm

身幅 57cm

袖丈 59cm

着丈 96￼cm



•多少の使用感はありますが、特に目立つ傷や汚れ等なく、まだまだ気持ちよくお使いいただける状態かと思います◎



•カラー/グレー



•素材 /表地・裏地 ナイロン100%

中わた ダウン90% フェザー10%

テープ部分 ポリエステル



•配送/丁寧に梱包し、簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



即購入頂いて大丈夫です✨



※あくまでも中古品ですので完璧をお求めの方はご購入をお控えください。



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありすので、ご了承の上お買い求め下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ユニクロ＋J

ジルサンダー

ロングダウンコート



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