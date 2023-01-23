『roar ロアー レオパード柄 豹柄 シンサレート 中綿ジャケット ブルゾン 1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 16時 05分に出品され03月26日 16時 05分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 軽くてかさ張らないのに暖かいです。



もともと大きめなデザインの為

小柄で細身な男性でもガバッと着て頂けそうです。



ロアー シンサレートブルゾン レオパード



シンサレート™ 高機能中綿素材は、

寒い季節により快適に過ごせる素材として開発された

微細な繊維構造により優れた断熱性を実現。「暖かくて、厚くない」を可能にする技術です。 科学的分析に基づき、全世界でウィンタースポーツウエア、タウンカジュアルウエアからファッショナブルウエア、手袋、ブーツ、帽子、寝具にまで採用され、スリムで快適な暖かさをお届けしています。





●品番 11FRLB-04A

●カラー レオパード

●サイズ 表記1

●平置き実寸（㎝）

肩幅 38

身幅 46

袖丈 61

着丈 55

おおよそのサイズです。

多少の誤差お許し下さい。



定価8万円ほど



状態10中7程度

多少使用感ありますが比較的良好



●表地 ポリエステル100%

Thinsulate EX-soft

●前ポケットファスナー2

●袖ポケットファスナー2



その他roen、フランシストモークス、マスターマインド、lgb、catorce、ルシアンペラフィネ、JOY RICH、ドレスキャンプ等多数出品中 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ロアーガンズ カラー: ブラック系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ roar

ロアー レオパード柄 豹柄 シンサレート 中綿ジャケット ブルゾン 1