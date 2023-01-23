『23区 キルティングコート ノーカラー ブラック黒 サイズ38 金ボタン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 39分に出品され03月30日 05時 39分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご購入をお願い致します。

素人検品のため、ご了承下さい。

自宅保管品になります。



⭐︎神経質な方はご遠慮下さい。⭐︎



サイズ 38

身幅50

総丈90

※多少の誤差はお許しください



素材 ポリエステル100%



カラー···ブラック

フード···フードなし



23区の形がキレイで上品な

キルティングのコートです。



ノーカラーなのでストールやマフラーと

合わせやすいと思います♪



着用感もなく、状態良好です。



マフラーは出品していません。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23区 キルティングコート ノーカラー ブラック黒 サイズ38



金ボタン