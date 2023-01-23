『気化式加湿機 Panasonic FE-KXU05-W 〜14畳 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 20時 07分に出品され04月10日 20時 07分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 買ったものの部屋の広さに見合わずより小さいモデルを購入するため出品です。確認のため一度開封してありますが未使用です。

購入時の箱で発送します。（20畳用も出品してます）



気化式の加湿器でフィルターが長持ちする製品です。



●ナノイー搭載

加湿＋ナノイーでうるおい効果アップ。

フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続



●お急ぎモード

気化式なのに素早く適湿



●薄型ボディ＆壁ピタ設置

周りが濡れない気化式だから壁ピタ設置



●気化式加湿器のメリット

・小さな水蒸気粒子として放出

・雑菌を放出しない

・電気代が安い



こちらの商品です

https://amzn.asia/d/12dLSPe 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック