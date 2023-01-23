『[NIID] X URBANATURE クロスボディバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 16時 20分に出品され03月05日 16時 20分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [NIID] X URBANATURE クロスボディバッグ

防水 Radiant Urban Sling R1 ショルダーバッグ 斜めがけ スリングバッグ



定価21780円



以下ECサイトから引用



【12.9インチiPadも入る拡張機能】iPadやノート、傘やお財布など生活必需品はすべて収納できます。 仕事も学校もプライベートも、サブバッグ不要で毎日が身軽に！



【傘やペットボトルを入れて！オープンポケット】大型バッグによくあるサイドポケットを採用しました。 防水のため、濡れた物もこのポケットに入れれば他の中身が濡れる心配もありません！ サッと取り出せるので、よく使う物を入れるとしてもおすすめです。



【肩への負担を抑えるショルダーストラップ】ストラップの長さ調節が一瞬！その場に応じて最適な長さに調節することができます。 ウォーキング、ランニング、サイクリングなどシーンに合わせて瞬時に長さを調節。 さらに左右どちらの肩にかけても違和感のない設計になっています。 長さ調節と荷物をかける肩の入れ替えで、肩への普段を最大限抑えます。



【マグネットロックの中央ポケット】荷物が取り出しやすく開け閉めが簡単なマグネットロックを採用。 ガバッとほぼ円形の形まで開くことができる為、中の荷物を確認しやすく、 手を放すだけでマグネットがくっつきほぼ自動でバッグが閉まります



-仕様-

※ サイズ：横幅32cm 高さ22cm マチ15cm ストラップ長さ：41cm～140cm（調整可能）

※ 容量：6リットル ※11inch iPad Proまでのタブレットがすっぽり入ります。

上蓋を広げると12.9inch iPad Proが入ります。

※ 重さ：754g

※ 素材：水に強いポリエステル

※ ポケット 内側 : タブレットポケット×1 ポケット×2 ミニポケット×1

前面側：ファスナーポケット×2 キーストラップ×1

背面側：ファスナーポケット×1 ポケット×2

側面側：セミオープンコンパートメントx1

※ その他、底部にストールやカメラ三脚等を取り付けるためのベルトが付いています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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メンズ

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