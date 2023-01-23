『The north face Kandersteg GORE-TEX Pro 。【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 04分に出品され03月31日 07時 04分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございました。

モデル:2024

サイズ:M 着丈:73Cm身幅:56cm。



スタンダード フィット: 軽くて快適なフィット感を備えた、サイズ通りの衣服。



Kandersteg GORE-TEX® Pro Jacket は、スイスのオーバーラント州ベルン州にある美しい高地の村、Kandersteg に由来し、過酷な山岳条件向けに作られています。吹雪や吹雪から無敵の保護を提供する高度な防水 GORE-TEX® Pro を備えており、最も過酷な天候に対する防御の第一線として機能します。 2 つの内部ポケットは手袋やエネルギースナックの保管に便利で、ジッパーにより山を探索する際に暑くなりすぎたり、汗をかいたりすることはありません。

防水

この素材は雨も雪も浸透せず、常にドライな状態を保ちます。

通気性のある

軽量素材は体温を調節し、快適さを保ちます。

防風性

この素材は風の侵入を防ぎ、風の冷却効果を大幅に軽減します。

クロスカントリースキー

ハイキング

登山

スノボード



ヘルメット対応フード

プラスチックラミネートスクリーン

フルレングスのジッパーとダブルジッパー

内側にセキュリティジッパー付きポケットとオープンポケット2つ

GORE-TEX® プロシェルジャケット

織物、ラミネート生地

脇の下に通気用のジッパーが付いています

フロント左胸と右肩裏に熱加工されたロゴ



スタイル: 87GQ

素材 - アウターシェル : 154 G/M²、100% リサイクルナイロン / ラミネート生地 / 織物 / GORE-TEX® Pro

素材 - 裏地 : 146 G/M²、100% リサイクル ポリエステル / ニット

平均重量：530g

商品の状態を確認いただき検討をよろしくお願いします。

ご不明点があればコメントよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

north

face

Kandersteg

GORE-TEX

Pro

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